Берлин, 31 мая, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Уровень годовой инфляции в ФРГ понизился до 1,5%, сообщает 30 мая Der Standard, ссылаясь на предварительные данные Статистического ведомства ФРГ.

Инфляция

Это — самый низкий уровень годовой инфляции в Германии за последние полгода.

Как отмечают эксперты, инфляция в Германии находится намного ниже целевого уровня Европейского центрального банка (ЕЦБ), который составляет 2%.

По сравнению с апрелем 2017 года в мае потребительские цены в ФРГ, крупнейшей экономики в ЕС, упали на 0,2%.

Это связывают с падением темпов роста цен на энергоносители, ростом цен на продукты питания и подорожанием услуг.

В отчете ведомства также говорится, что заработные платы в первом квартале выросли на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Окончательные данные по инфляции за май будут опубликованы 14 июня, пишет издание.