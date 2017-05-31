Москва, 31 мая, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Экономическая программа развития России, над которой работал «Центр стратегических разработок», передана российскому президенту Владимиру Путину, сообщил журналистам по итогам экономического совещания у президента глава центра и бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

По словам Кудрина, в программе предлагается на протяжении шести лет не повышать фискальную нагрузку на российскую экономику.

Другим пунктом является повышение пенсионного возраста. Однако по этому пункту на заседании не обсуждался.

По словам Кудрина, президент выразил намерение рассмотреть все экономические предложения. Затем в ближайшие два месяца пройдет ряд совещаний, в том числе по теме фискальной нагрузки.

После изучения всех предложений будут определены дальнейшие шаги: «или целиком возьмем какое-то предложение, если эти инициативы носят законченный характер, или придем к выводу, что нужно что-то с чем-то соединить, дополнить».

Кудрин пояснил, что целью заседания было ознакомление с концепцией, с ее ключевыми приоритетами, основными факторами экономического роста.

Против увеличения пенсионного возраста в России выступил глава экспертной группу «Столыпинский клуб» бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Мы, «Столыпинский клуб», считаем, что те материальные, финансовые выгоды, которые мы получаем от продления, увеличения пенсионного возраста, никоим образом не компенсируют негативный социальный эффект для нашего общества», — сообщил он журналистам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая Путин провел в Кремле совещание по экономическим вопросам. Он напомнил, что на прошлой неделе российское правительство представило комплексный план по стимуляции роста экономики, рассчитанный до 2025 года.

На заседании была представлена программа, разработанная командой Кудрина.