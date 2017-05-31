Москва, 31 мая, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Торги по нефти 30 мая завершились снижением. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 0,59%, до $52,15 за баррель, WTI — на 0,68%, до $49,66 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2017 года на СПбМТСБ снизилась на 1,95%, до $48,56 за баррель.

lalabell68 Нефть

Ситуация на нефтяном рынке спокойная, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Трое суток цена «черное золото» находится в боковом тренде. По итогам прошедших торгов нефтяные котировки показали отрицательную динамику. Спред между Brent и WTI составляет $2,61.

В ходе торгов в Европе стоимость Brent снижалась до $51,16. Цена снижалась без каких-либо новостей. На американской сессии цена вернулась к уровню $51,99. В Азии покупатели сдвинули вчерашний максимум на $52,29.

Утренний рост нефтяных котировок вызвала китайская статистика. Индекс деловой активности в промышленности в мае составил 51,2 против 51,2 месяцем ранее (прогноз был 51,0). Индекс деловой активности в непроизводственной сфере составил 54,5 против 54,0 в апреле (прогноз был 54,1).

Сегодня, 31 мая, с утра баррель Brent стоит 51,92 (+0,22%). Ценовой диапазон по Brent сузился до $1,3 ($51.30-$52.60). Помочь выйти из него может отчет Американского института нефти (API). Из-за выходного в США еженедельная статистика от API и Минэнерго США выйдут на один день позже, в среду и четверг соответственно.

При сокращении запасов нефти прорыве уровня $52,60 рост котировок продолжится до $53,65. При увеличении запасов и прорыве уровня $51,30, падение ускорится до $50,55.