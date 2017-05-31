Оха, Сахалинская область, 31 мая, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Мэра сахалинской Охи Сергея Гусева, ранее задержанного с незаконно добытым диким гусем, суд лишил права охотиться сроком на 1 год. Оружие у чиновника изъято и передано на ответственное хранение в отдел местной полиции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Seaq68 Охота. Гуси

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Судебные решения ожидают и товарищей Сергея Гусева по охоте. Между тем островные журналисты наперебой перечисляют версии случившегося, которые сам Гусев и озвучивал.

«Одному СМИ он заявил, что приехал на реку Каплун в гости к знакомым, другому — что сам проводил природоохранный рейд, а в интервью телеканалу Россия 24 сообщил, что просто поехал «прогуляться на лодке и развеяться», — цитирует ИА Сахалин. Инфо.

Как сообщало ИА REGNUM, коммунист Сергей Гусев стал широко известен в ходе выборов на пост мэра Охи. Его главным соперником стал единоросс Денис Кан, ставленник областного правительства. На выборы Гусев шел под лозунгом борьбы за экологию и права охинцев и победил Кана, правда, с небольшим перевесом. В ходе опросов в ходе кампании местные жители часто говорили, что голосовали «не то, чтобы за Гусева, а против того, что областная администрация навязывает им своего кандидата». ТИК попыталась отстранить Гусева от выборов по формальной причине — он не предоставил справку об увольнении с предыдущего места работы. После этого охинцы вышли на акцию протеста и заявили, что если их воля не будет уважаться властями, они будут выходить на митинги еще. Суд оставил Гусева в должности мэра. После инцидента с охотой на гусей охинцы чувствуют себя неуютно. Многие полагают, что если бы областные власти не повели себя излишне авторитарно, мэром Охи, вполне возможно, стал бы Денис Кан, которого оценивают как человека дела.