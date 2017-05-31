Рим, 31 мая, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Ученые из Политехнического университета Марке (Италия) провели исследование, в котором показали, что постоянное недосыпание может привести к тому, что мозг начинает «пожирать» сам себя. Об этом сообщает Рен-ТВ.

Vic Недосыпание

Ученые провели ряд экспериментов над мышами. Они разделили их на три группы. Грызуны в первой группе спали сколько угодно, во второй — менее восьми часов, в третьей группе мышам не давали спать в течение пяти суток.

После этого исследователи проанализировали активность астроцитов, которые отвечают за разрыв ненужных нейтронных связей в мозгу. Выяснилось, что в первой группе мышей активность астроцитов составляет 6%, во второй — 8%, а в третьей — 13,5%.

Ученые пришли к выводу, что уставший мозг усиливает активность астроцитов, которые разрушают нейронные связи, отвечающие за нормальное функционирование памяти и мышления.

Отмечается, что это происходит вследствие недосыпания. При этом повышается риск развития болезни Альцгеймера.