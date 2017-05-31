Москва, 31 мая, 2017, 07:56 — ИА Регнум. Заявки на участие в ЕГЭ по математике базового уровня подали около 561 тыс. человек, они напишут экзамен 31 мая, говорится в сообщении Рособрнадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Для проведения ЕГЭ будет задействовано около 5,1 тыс. пунктов проведения экзамена, печать измерительных материалов и сканирование ответов проводится прямо в аудитории. За три часа одинадцатиклассникам необходимо выполнить 20 заданий.

Экзамен базового уровня по математике оценивается по пятибалльной шкале, чтобы пройти его успешно, достаточно получить три балла. Результаты ЕГЭ будут известны на позднее 14 июня.

На базовый и профильный уровни ЕГЭ по математике был разделен в 2015 году в соответствии с Концепцией развития математического образования в Российской Федерации и по предложению Ассоциации учителей и преподавателей математики.

Аттестат об окончании школы можно получить, сдав базовый уровень. Также результаты ЕГЭ по математике базового уровня принимают вузы, где этого предмета нет в перечне вступительных испытаний.

Для поступления в вузы на специальности, где нужно сдавать математику, необходимо написать ЕГЭ профильного уровня.

Второй обязательный предмет — русский язык — назначен на 9 июня. Основной этап ЕГЭ-2017 начался 29 мая и продлится до 1 июля. Всего в экзаменах примут участие 703 тыс. человек.