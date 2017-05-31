Киев, 31 мая, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин «пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю» младшую дочь «древнеукраинского князя» Ярослава Мудрого Анну Ярославну. Такое заявление, как передает телеканал «112 Украина», сделал глава Украины Петр Порошенко, выступая по случаю одобрения сенатом Нидерландов соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Древние Укры

«Сенат Королевства Нидерланды, верхняя палата парламента, одобрил решение о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, — говорит украинский лидер. — Путь к этому оказался долгим и намного сложнее, чем мы представляли себе на старте этого процесса».

Порошенко добавил, что власти РФ «использовали все ресурсы», чтобы «остановить курс Украины на воссоединение с нашей европейской семьей».

«Именно воссоединения, потому исторически мы (Украины) были ее частью …, — говорит президент Украины. — Кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери-киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера (29 мая) Путин пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 мая президент РФ Владимир Путин провел переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном в Версале. После переговоров, проходивших за закрытыми дверьми, лидеры двух стран посетили выставку «Петр Великий. Царь во Франции. 1717», посвященную визиту русского царя Петра I во Францию.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров Путин отметил, что история российско-французских отношений имеет глубокие корни. Так, подчеркнул российский лидер, просвещенная французская публика знает о русской Анне, королеве Франции.

«Младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции», — сказал глава государства.