Вашингтон, 31 мая, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Оборонное ведомство США действительно приступило к поставкам оружия и военного снаряжения сирийским курдам, которые противостоят террористам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявил представитель Пентагона Эрик Пахон, передает 31 мая RT.

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Он пояснил, что коалиция во главе с США начала поставлять курдским формированиям Демократических сил Сирии вооружение и боеприпасы. Курдские отряды получают стрелковое оружие, тяжелые пулеметы и другие виды вооружений.

Пахон отметил также, что военные советники США намерены по возможности контролировать применение оружия сирийскими курдами, чтобы оно было направлено исключительно против боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Возможные злоупотребления повлекут за собой серьезные последствия, вплоть до сокращения военной поддержки, сказал он.

Напомним, ранее о начале поставок Пентагоном оружия сирийским курдам сообщил американский телеканал NBC, ссылавшийся на неназванный источник информации.

Как сообщало ИА REGNUM, Демократические силы Сирии, включающие курдские отряды и арабские вооруженные группировки, неподконтрольные официальному Дамаску, участвуют в операции по освобождению от исламистов города Ракки. Операцию в сирийской Ракке возглавляемая США коалиция проводит без санкции со стороны ООН.