Якутск, 31 мая, 2017, 08:03 — ИА Регнум. Ликвидировать все свалки на интерактивной карте, созданной по поручению президента РФ Владимира Путина, в Якутии планируют до 20 июня. Всего в рамках проекта «Генеральная уборка» жители республики сообщили онлайн о 28 точках скопления мусора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ Якутии.

Ben_Kerckx Свалка мусора. Отходы

Поручение ликвидировать все несанкционированные свалки дал глава региона Егор Борисов, сроки обозначил заместитель руководителя администрации главы и правительства республики Михаил Слепцов.

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На карте свалок республики, по информации ОНФ Якутии, обозначены 28 объектов, 3 из них уже очищены. В Якутске осталось 7 несанкционированных мест складирования твёрдых бытовых отходов. В Хангаласском и Ленском районах — 4, в городе Мирный и Усть-Алданском районе — по 3, в Вилюйском — 2, в Алданском, Олёкминском, Амгинском и посёлке Жатай — по одной.

Речь идёт о свалках в местах общественного пользования и лесных зонах размером от 5 до 50 кубов. Помощь муниципалитетов в их ликвидации будет заключаться в предоставлении техники для уборки мусора. Кроме того, местные органы власти обязаны будут предотвратить образование новых мест незаконного скопления ТБО, приняв исчерпывающие меры по устранению нарушений в области обращения с отходами.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение создавать в регионах интерактивные карты свалок одобрил президент России Владимир Путин по итогам форума ОНФ. Сообщить через интернет о скопления мусора может каждый житель России.

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