Лондон, 31 мая, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Актриса Молли Питерс, известная как «девушка Бонда» умерла в возрасте 75 лет, причины её смерти пока не называются, об этом 30 мая сообщил портал Daily Mail.

Цитата из к/ф Агент 007 «Шаровая молния». реж. Теренс Янг. 1965. Великобритания Молли Питерс и Шон Коннери

Молли Питерс получила известность после того, как снялась в одном из фильмов «бондианы» — «Шаровая молния», где её партнером был Шон Коннери.

Она была настоящей блондинкой-бомбой, первой девушкой Бонда, которая обнажилась в кадре. Тогда данный эпизод даже вызвал споры, фильм чуть было не получил рейтинг X.

Создателям пришлось даже отказаться от нескольких сцен по просьбе Британского совета по классификации фильмов (BBFC), тот посчитал их рискованными.

«Нам грустно слышать, что Молли Питерс скончалась в возрасте 75 лет. Соболезнуем её семье», — такое заявление было размещено на официальной странице персонала Джеймса Бонда в Twitter.

Напомним, Молли Питерс умерла через неделю после того, как 23 мая 2017 года в Швейцарии скончался актер Роджер Мур, являвшийся исполнителем роли Джеймса Бонда в семи фильмах «бондианы».