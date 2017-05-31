Вашингтон, 31 мая, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн, покинувший свой пост из-за подозрений в контактах с Москвой, готов дать показания комитету Сената по разведке, расследующему «российское дело». Первые показания Флинн даст 6 июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Майкл Флинн

По данным издания, Майкл Флинн согласился сотрудничать с комитетом настолько тесно, насколько это не будет противоречить его конституционным правам. Кроме того, Флинн дал согласие на предоставление сенатскому комитету документов, затребованных у него в рамках расследования дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США, сообщает Associated Press.

Как уточняют источники агентства, речь идет о документах, имеющих отношение к двум компаниям Флинна, а также о некоторых личных бумагах, запрошенных у экс-советника сенаторами в начале мая. Отмечается, что бумаги поступят в распоряжение сенаторов в начале июня.

Напомним, в конце мая в письме, адресованном председателю комитета по разведке Ричарду Бэрру и его заместителю Марку Уорнеру, адвокаты Флинна заявили, что бывший советник не намерен предоставлять сенаторам какие-либо бумаги и давать показания. В этом Флинн руководствовался пятой поправкой к конституции США, позволяющей гражданину не давать показаний против самого себя.

В обращении также говорилось о «росте общественной истерии» вокруг дела о предполагаемом вмешательстве Москвы в дела Вашингтона. Отмечалось и то, что назначение экс-главы ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по «российскому» делу является для Флинна «опасным».

Как сообщало ИА REGNUM, генерал-лейтенант армии США в отставке Майкл Флинн 20 января 2017 года был назначен советником президента дональда Трампа по национальной безопасности, однако уже 13 февраля подал в отставку. Он был вынужден покинуть пост после того, как стало известно о его контактах с российском послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Во время встречи Флинн и Кисляк якобы обсуждали вопрос снятия антироссийских санкций.