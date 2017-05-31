Химки, Московская область, 31 мая, 2017, 07:32 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Химки» на своем паркете одержал победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 97:73 в пользу подмосковной команды.

Bckhimki.ru Победа

После двух поражений на старте серии «Химки» в этом матче устраивала только победа. Уже к концу первой четверти хозяева вели с отрывом в девять очков (30:21). Во втором отрезке матча команды сражались на равных, хозяева закончили его с минимальным преимуществом (26:25).

В третьей четверти баскетболистам подмосковного клуба удалось оторваться от своего соперника (24:12). В последней четверти они лишь сохранили свое преимущество (17:15).

В результате разгромная победа «Химок» со счетом 97:73. Подопечные Душко Ивановича сократили отставание в серии — 1:2.

Самым результативным игроком в этом матче стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 22 очка. В составе «Зенита» 14 очков на счету Сергея Карасева.

Единая Лига ВТБ. Полуфинал. 3-й матч

«Химки» (Химки) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 97:73 (30:21, 26:25, 24:12, 17:15).