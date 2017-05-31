Ванино, Хабаровский край, 31 мая, 2017, 08:00 — ИА Регнум. Фермеры свободного порта Ванино жалуются на несанкционированные свалки, возникающие на пастбищах для скота. Поселенческие власти мер не принимают, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко Стихийные свалки в СПВ Ванино растут как грибы после дождя

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«Количество отходов заставляет полагать, что горы нечистот набросали не обычные частники — скорее всего, мусор вывозит какая-то компания, желающая сэкономить на пользовании официальным полигоном ТБО. Случайно съеденные коровами отходы могут серьезно повредить животным, а иногда даже привести к гибели. Местные власти не реагируют», — бьёт тревогу владелица подсобного хозяйства Светлана Тихомирова.

Меду тем жители Ванино в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM акцентировали, что не раз пеняли местным фермерам на то, что их коровы пасутся вдоль автомобильных дорог и на помойках. А, следовательно, вопрос о полезности домашнего молока весьма спорен: в придорожной траве могут содержаться тяжелые металлы, в частности, свинец.

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Как сообщало ИА REGNUM, проблема стихийных мусорных свалок в свободном порту Ванино стала куда более актуальной, нежели недавняя проблема угольной пыли. С пылением ОАО «Ванинский морской торговый порт» успешно борется под строгим контролем правительства Хабаровского края. Администрация поселка Ванино к мусорным свалкам, несущим угрозу экологии куда большую, относится философски, по принципу: «Всегда так было». Между тем, помойки множатся в геометрической прогрессии, что, помимо угрозы санэпидблагополучию населения, грозит и другой бедой: в пожароопасный сезон разбросанные в лесной местности, на окраинах свалки часто горят, пламя может перекинуться на лесные массивы. На распоряжение главы региона Вячеслава Шпорта о немедленной ликвидации всех стихийных свалок, власти поселка Ванино не реагируют.