Вашингтон, 31 мая, 2017, 07:25 — ИА Регнум. В США 30 мая успешно прошли испытания системы по перехвату межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сообщает агентство противоракетной обороны США.

Межрегиональная общественная организация ветеранов войны во Вьетнаме Пуск ракеты

По данным Пентагона, была испытана размещенная в Калифорнии на базе ВВС Ванденберг наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense, GMD). В результате «прямого столкновения» была успешно поражена ракета-мишень, выпущенная из района Маршалловых островов в Тихом океана.

«Официальные лица, которые занимаются программой, будут продолжать оценивать производительность системы на основе телеметрии и других данных, полученных в ходе испытаний», — говорится в сообщении военного ведомства.

Испытания в США прошли на фоне серии северокорейских и иранских ракетных испытаний, отметили в Пентагоне. Последний пуск был зафиксирован 29 мая: ракета пролетела шесть минут, преодолев 450 километров.

Ракета КНДР вновь упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо (префектура Ниигата) и в 300 километрах от островов Оки (префектура Симанэ).

Также в конце мая в КНДР при ракетном пуске была испытана новая высокоточная система наведения. Лидер Северной Кореи призвал к дальнейшему развитию оборонной промышленности, чтобы иметь возможность отправить США еще больше «обернутых подарков».

Комплекс противоракетной обороны США GMD, предназначенный для перехвата межконтинентальных баллистических ракет и их боевых частей в космическом пространстве за пределами атмосферы Земли, был введен в строй в 2005 году. Развернуто 30 противоракет в штатах Аляска и Калифорния, в планах до конца 2017 года — еще 15 ракет.

В конце апреля и начале мая американские военные провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Тогда в Вашингтоне заявляли, что испытания ракеты планировались за год и не имеют отношения к ситуации на Корейском полуострове.