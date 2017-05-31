Система-перехватчик баллистических ракет испытана в США
Вашингтон, 31 мая, 2017, 07:25 — ИА Регнум. В США 30 мая успешно прошли испытания системы по перехвату межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сообщает агентство противоракетной обороны США.
По данным Пентагона, была испытана размещенная в Калифорнии на базе ВВС Ванденберг наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense, GMD). В результате «прямого столкновения» была успешно поражена ракета-мишень, выпущенная из района Маршалловых островов в Тихом океана.
«Официальные лица, которые занимаются программой, будут продолжать оценивать производительность системы на основе телеметрии и других данных, полученных в ходе испытаний», — говорится в сообщении военного ведомства.
Испытания в США прошли на фоне серии северокорейских и иранских ракетных испытаний, отметили в Пентагоне. Последний пуск был зафиксирован 29 мая: ракета пролетела шесть минут, преодолев 450 километров.
Ракета КНДР вновь упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо (префектура Ниигата) и в 300 километрах от островов Оки (префектура Симанэ).
Также в конце мая в КНДР при ракетном пуске была испытана новая высокоточная система наведения. Лидер Северной Кореи призвал к дальнейшему развитию оборонной промышленности, чтобы иметь возможность отправить США еще больше «обернутых подарков».
Комплекс противоракетной обороны США GMD, предназначенный для перехвата межконтинентальных баллистических ракет и их боевых частей в космическом пространстве за пределами атмосферы Земли, был введен в строй в 2005 году. Развернуто 30 противоракет в штатах Аляска и Калифорния, в планах до конца 2017 года — еще 15 ракет.
В конце апреля и начале мая американские военные провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Тогда в Вашингтоне заявляли, что испытания ракеты планировались за год и не имеют отношения к ситуации на Корейском полуострове.