Екатеринбург, 31 мая, 2017, 07:22 — ИА Регнум. Жители Екатеринбурга 30 мая приняли участие во флешмобе, с помощью которого в год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции выражают благодарность вождю мирового пролетариата и основателю Советского государства Владимиру Ленину. Они фотографируются на фоне скульптур и барельефов, посвященных Ильичу, с табличками «Спасибо, Ильич» и «Ленин — жив», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Артемий Брусницын Екатеринбург. Флешмоб у барельефа Ленину на здании мэрии. «Ленин Жив»

В сети интернет появились публикации жителей Екатеринбурга, в которых даётся старт флешмобу в защиту доброй памяти о Владимире Ленине.

«Либеральная общественность Екатеринбурга настолько прогрессивна, что вспомнила об акции #НамНужноРасстаться (с Лениным) через два месяца после ее полного провала на федеральном уровне. И смешно, и грустно… Тем не менее, для тех, кто не помнит первую серию — можем повторить», — пишет один из жителей города Артемий Брусницын. Он убеждён, что к акции защитников памяти Ленина присоединятся и другие горожане, а также жители всей России.

Далее под хештегами #ЛенинЖив, #СпасибоИльич и #РукиПрочьОтИльича размещены фотографии жителей города, которые держат соответствующие таблички на фоне памятников и барельефов Ленину в Екатеринбурге.

Этот флешмоб стал ответом на аналогичную акцию, но с другим смыслом, которая была освещена в одном из местных СМИ. Там были размещены две фотографии жителей Екатеринбурга, которые призывают расстаться с памятниками Владимиру Ленину. На них две женщины на фоне памятника и барельефа Ленину на Площади 1905 года (названа в память о революции 1905 года в России) сделали фото с табличками «Освободи место для нашего будущего» и «Ленин символ террора».

«Что значит «освободи место» и для какого «нашего будущего»? Если горожанки хотят строить будущее — вперёд! Стройте заводы, больницы, вузы, новые улицы и называйте их своими именами. А им бы всё снести или переименовать. Но ведь именно этим и заняты бандеровцы на Украине, которые начали со сносов памятников Ленину под такими же лозунгами, что и привело к развалу их страны. И мне хотелось бы спросить у этих женщин, а у Пушкина или Чайковского они тоже потребуют освободить место для своего будущего, и если да, то для какого?», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM участник флешмоба в память о Ленине Сергей Пластинин.

Другой участник флешмоба сообщил, что «ленинопад» в России приведёт к полному краху государства, а призывы к отказу от советской истории — к расколу общества в России, которое в подавляющем большинстве не поддерживает идею «десоветизации».

"Заявления о том, что Ленин якобы является символом террора, оскорбляет память о нём, оскорбляет память о созданном им государстве — СССР, а самое главное — такие заявления демонстрируют некомпетентность или безграмотность тех, кто их делает. «Мы пойдём другим путём», — эта перефразированное, но с сохранением смысла заявление Ленина сестре, стало крылатой фразой после того, как его брат совершил покушение на императора. Ленин с самого начала обозначил, что террористический путь борьбы за власть недопустим. И сама история подтвердила его правоту. Если же дама на фото имела ввиду красный террор во время Гражданской войны, то напомню ей, что он стал ответом на белый террор, который был развязан против всех сторонников Советской власти (в основном мирные жители России), а не только большевиков. Печально, что некоторые граждане не знают этих фактов», — заключил житель Екатеринбурга Алексей Банников.

Напомним, что зимой 2017 года был запущен флешмоб противников памятников Ленину, приуроченный к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Однако, он закончился полным фиаско, так как сторонники Ленина и сохранения доброй памяти о Советском государстве устроили флешмоб в поддержку Ильича, в результате которого выяснилось, что число защитников истории России многократно превышает число тех, кто призывает бороться с исторической памятью.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая в Екатеринбурге прошла первая региональная конференция «Октябрьская революция: мифы и реальность». Она открывает федеральный проект об исторических мифах (в том числе о Ленине), доклады о которых будут представлены в течение года в нескольких городах России. На Урале были представлены доклады об исторических мифах, связанных с большевиками и деятелями начала XX века: о «свержении Николая II», о «большевиках — разрушителях культуры» и о «Колчаке — национальном герое». Одна из целей мероприятия — преодоление мифологизированности сознания, возвращение к реальным историческим фактам и восстановление исторического достоинства страны.