Дублин, 31 мая, 2017, 07:08 — ИА Регнум. В результате выхода Великобритании из Евросоюза пострадает экономика Ирландии, пишет Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM BREXIT

Об этом свидетельствуют данные из опубликованного 30 мая доклада Немецко-ирландской торговой палаты.

Около 10% всех рабочих мест в стране может сократиться, следовательно, в Ирландии будет расти безработица.

Ожидается, что сильнее всего пострадает аграрный сектор, так как почти 50% продукции данной отрасли экспортируется в Великобританию. Из-за Brexit условия двусторонней торговли будут изменены не в пользу Ирландии.

Эксперты предсказывают потери 150−800 млн евро ежегодно.

Brexit — это также угроза развитию туризма в стране, отмечает издание. Согласно последним данным, около пяти млн британцев ежегодно путешествуют в Ирландию: они составляют 41% всех туристов в республике.

Однако выход Великобритании из Евросоюза влечет за собой падение британского фунта по отношению к евро, что значительно удорожит поездки в соседнюю страну.

В данном вопросе присутствует также и энергетический фактор: 95% газа в Ирландию поступает из Шотландии. В будущем Великобритания может увеличить ввозные пошлины.

Кроме того, Brexit может усугубить отношения на границе между католиками в Республике Ирландия и протестантами в Северной Ирландии.

Напомним, 29 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала старт началу процедуры выхода страны из ЕС. Процесс размежевания займет по меньшей мере два года.

В ходе переговоров стороны будут обсуждать условия выхода. Лондон настаивает на сохранении за собой права доступа к рынкам содружества, Брюссель, в свою очередь, хочет обеспечить свободный доступ на трудовой рынок Соединенного Королевства граждан стран — членов ЕС.