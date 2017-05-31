Омск, 31 мая, 2017, 06:56 — ИА Регнум. По его словам, 30 мая в Омске состоялся пикет, где был затронут этот важный вопрос. Акция проводилась у входа в выставочный центр, где в это время проходила региональная конференция «Детство без слез», организованная министерством труда и социального развития региона. Среди гостей конференции в том числе был губернатор Омской области Виктор Назаров.

Омское региональное отделение «Родительского Всероссийского сопротивления» Омский активист РВС Светлана Ярмолюк

Омский активист РВС Светлана Ярмолюк держала в руках плакат со следующей надписью: «Почему с родителями не обсуждают стратегию в интересах детей на ближайшие 10 лет?»

«Вновь, как и пять лет назад, такой программный для государственной семейной политики документ, как новая стратегия в интересах детства на 2018−2027 годы, пытаются протащить без обсуждения с общественностью. И уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, похоже, не видит в этом ничего двусмысленного. Хотя именно в ее общественном совете аккумулировалась информация обо всех перекосах в государственной семейной политике, вызванных смещением акцентов с защиты семьи в сторону защиты детей. Есть все основания полагать, что новый документ станет продолжением предыдущей стратегии, так как никакой работы над ошибками не проводится», — сказал Александр Рыжков.

Также председатель Омского отделения РВС прокомментировал заявление Кузнецовой о том, что в России выявлены лишь единичные случаи незаконного изъятия детей из семей.

«У нее (у Анны Кузнецовой) были все цифры, которые есть у общественников. Также ей предоставили свои «отчеты», которые скорее можно назвать отписками, уполномоченные из регионов, бодро отрапортовавшие, что нарушения носят единичный характер. Кузнецова выбрала для себя те источники, которым она верит, а другие — игнорирует», — отметил он.

Собеседник ИА REGNUM подчеркнул, что родители, у которых незаконно изымают детей, зачастую не обращаются за помощью, а переживают свое горе в уверенности, что правды им не найти. Именно потому так сложно раздобыть объективную информацию о реальном количестве детей, незаконно изъятых из семей.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, широкого обсуждения десятилетней «Стратегии детства» потребовали не только омичи, но и жители других регионов России. В частности, в Сибири пикеты против «антисемейной политики», которую проводит уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, состоялись также в Красноярске, Томске, в городах Кемеровской области.

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