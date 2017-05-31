Барнаул, 31 мая, 2017, 07:00 — ИА Регнум. Известно, что самолет пришлось заменить. Из международного аэропорта имени Германа Титова пассажиры вылетели сегодня в 04 часа 34 минуты (местн.). Всего на этот рейс было зарегистрировано 33 человека, в том числе три ребенка.

Светлана Шаповалова Полет над Барнаулом

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне в Барнауле бушевал шторм с градом. Пострадало много автомобилей, деревьев и крыш.

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Еще один инцидент, связанный с возможной поломкой самолета, произошел в аэропорту Барнаула 18 мая 2017 года. Более 200 туристов (в том числе 34 ребенка), намеревавшихся отдохнуть в Турции, были вынуждены почти сутки ожидать отложенного рейса авиакомпании «Азур Эйр» в Турцию. По предварительной информации, причиной задержки рейса на 22 часа 51 минуту явилась техническая неисправность авиатехники.