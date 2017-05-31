Петропавловск-Камчатский, 31 мая, 2017, 07:34 — ИА Регнум. В столице Камчатки 1 июня на маршруты может не выйти значительная часть пассажирского транспорта из-за изменений в законах, которые с первого дня лета запрещают мигрантам работать на общественном транспорте с водительскими удостоверениями, полученными у себя на родине. Теперь им нужна российская «корочка». В Минтрансе региона корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что соответствующие поправки в федеральный закон «О безопасности дорожного движения» на Камчатке вступают в силу с 1 июня 2017 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в транспортных компаниях Петропавловска-Камчатского, жители города, которые пользуются общественным транспортом, завтра могут ощутить значительную его нехватку.

«Нас предупреждали об этом, мы были в курсе, но заставить мигрантов переобучаться мы не можем. А они, в большинстве своем, отказываются. Говорят, что найдут новую работу. Мы просили все инстанции отсрочить нововведения или разбить на несколько этапов, но к нам не прислушались», — говорят перевозчики.

По словам собеседников агентства, 1 июня на маршруты в столице Камчатки может не выйти больше половины водителей, от того числа, что трудятся еще сегодня.

В Минтрансе региона корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что изменения в закон приняты в целях повышения безопасности на российских дорогах.

«К управлению такси, автобусами, различными грузовыми автомобилями, задействованными в коммерческих перевозках, будут допускаться только те водители, которые подтвердили свои знания ПДД и навыки вождения, получив российские удостоверения», — подтвердили в министерстве.

Для того чтобы иностранные граждане могли работать водителями на территории России, им необходимо сдать теоретический и практический экзамен в ГИБДД.

Перевозчики пояснили, что на маршрутах по краю, то есть на межмуниципальных, новый закон практически не отразится. Проблемы возникнут именно в Петропавловске и других городах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 июля водители с иностранными водительскими удостоверениями не смогут устроиться на работу — работодателям будет грозить штраф до 50 тыс. рублей.