Барнаул, 31 мая, 2017, 06:37 — ИА Регнум. Барнаульские энергетики СГК в рамках летней ремонтной кампании на Барнаульской ТЭЦ-3 реализуют один из самых масштабных этапов ремонтной программы. В капитальный ремонт выведена турбина №1 мощностью 80 МВт, которая выработала свой парковый ресурс. Как пояснили сегодня, 31 мая, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания», ее ввели в эксплуатацию в 1982 году.

Светлана Шаповалова ТЭЦ СГК в Барнауле

До 26 июня будет проведена углубленная диагностика всех узлов оборудования турбины, и принято решение о продлении срока ее эксплуатации, — отмечают в СГК

«Эта турбина отработала 220 тысяч часов, и сейчас мы проводим мероприятия по продлению ее ресурса. Специалисты проверят турбину на наличие дефектов Будет подготовлен ряд документов, на основании которых принимается решение о продлению ресурса турбины. Обычно оборудованию дают еще 50 тысяч часов работы, это 8−10 лет эксплуатации», — подчеркнул директор станции Игорь Лузанов.

Энергетики отмечают, что парковый ресурс не равен предельному сроку эксплуатации оборудования. Затраты на реализацию ремонтной программы на Барнаульской ТЭЦ-3 в текущем году составят более 550 млн рублей, включая НДС. В счет этих средств будут проведены капитальные ремонты трех котлов и одной турбины, текущие ремонты еще двух котлов и двух турбин. Также будет заменено 97 тонн поверхностей нагрева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, испытания внутриквартальных и магистральных трубопроводов по контуру Барнаульской ТЭЦ-3 на прочность и плотность завершены 25 мая. За десять дней специалисты Барнаульской теплосетевой и тепломагистральной компаний СГК обнаружили 151 повреждение, 62 из них уже устранены.