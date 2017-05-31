Казань, 31 мая, 2017, 06:25 — ИА Регнум.

Кредитные платежи от заёмщиков ООО «Татагропромбанк», признанного 22 мая 2017 года банкротом, начал принимать конкурсный управляющий госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

В госкорпорации напомнили, что все кредитные договоры, договоры на открытие кредитных линий, а также овердрафтов являются действующими и обязательства по ним должны быть исполнены полностью. Несмотря на банкротство банка все ежемесячные платежи должны проводиться в прежнем объёме, но теперь получателем средств будет государственная корпорация. В назначении платежа граждане и юридические лица должны писать «счёт ООО «Татагропромбанк» в Агентстве № 76/11−0596», а также указывать свои данные, включая номер кредитного договора, счёта или карты.

По всем вопросам, связанным с погашением задолженности, клиентам «лопнувшего» банка предложили обращаться по телефону 8 (843) 528−08−20.

Кроме того, в ближайшее время для удобства приёма платежей от заёмщиков агентство пообещало заключить договоры с платёжными агентами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лицензия у «Татагропромбанка» была отозвана Центробанком РФ 5 апреля из-за полной утраты капитала. Финансовая «дыра» в размере 0,6 млрд рублей возникла у организации из-за финансирования других кредитных организаций, которые входили в неформальную банковскую группу во главе с ПАО «Татфондбанк».

22 мая Арбитражныйсуд Татарии удовлетворил иск Центробанка РФ и признал банкротом ООО «Татарстанский Аграрно-промышленный банк». Также было введено конкурсное производство сроком на один год. Следующее заседание, где будет заслушан отчёт управляющего, пройдёт 21 мая 2018 года.

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После того как у ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк» были отозваны лицензии, проблемы возникли и у «Татагропромбанка». На момент отзыва лицензии «Татагропромбанк» занимал 400-е место в банковской системе РФ.