Мехико, 31 мая, 2017, 06:04 — ИА Регнум. Пострадавший во время стычки с жителями мексиканского города Канкуна гражданин России Алексей Макеев, 30 мая был переведён из-под стражи обратно в больницу. Об этом сообщил консул России в Мехико Дмитрий Болбот, передаёт телеканал RT.

inspiri В больнице

По словам консула, Макеев пожаловался на боли в ноге, после чего его доставили в госпиталь «Ему провели чуть ли не физиотерапию, и его скорее всего завтра должны перевезти обратно в центр социальной реабилитации», — сказал Болбот.

Ожидается, что в ближайшие дни судья должен принять решения о том, в какой тюрьме российский гражданин будет содержаться на время следствия. Как отметил Болбот, вероятнее всего он будет помещён в тюрьму в Четумале, «чтобы оградить его от влияния местных бандитов».

Как передавало ИА REGNUM, имеющий вид на жительство в Мексике 43-летний гражданин России Алексей Макеев 19 мая подвергся избиению со стороны толпы разъярённых граждан. Причиной нападения послужили видеоролики о мексиканцах оскорбительного содержания, которые тот записывал и выкладывал в интернет.

В ходе потасовки, один из нападавших получил ранение и вскоре скончался. Макеев получил черепно-мозговую травму и несколько дней находился в искусственной коме.

По факту гибели одного из нападавших прокуратурой штата Кинтана-Роо в отношении Алексея Макеева было возбуждено уголовное дело о предумышленном убийстве. 29 мая он был выписан из больницы и сразу помещён под стражу в центр социальной реабилитации.

С 19 мая более 6,5 тысяч человек подписали петицию депутата Эдуардо Мартинеса Арсилы о высылке Макеева из страны за «манифестацию ненависти к мексиканцам». Сам Макеев в Россию возвращаться категорически отказался, а также выступил против участия российских дипломатов в его деле.