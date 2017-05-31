Потсдам, Германия, 31 мая, 2017, 06:24 — ИА Регнум. В Бранденбурге был задержан 17-летний сириец, планировавший теракт в Берлине, сообщает 30 мая Rheinische Post.

(сс) Alexandre Dulaunoy Самодельное взрывное устройство

Местная полиция задержала подозреваемого в общежитии для несовершеннолетних беженцев.

На след подозреваемого полиция вышла благодаря данным правоохранительных органов других федеральных земель.

Согласно данным полиции, он нелегально проник на территорию Германии в 2015 году, позже — зарегистрирован как мигрант, ищущий убежище в ФРГ.

Сириец отправил послание своей матери о планируемом теракте на одной из площадей Берлина, в ходе которого он должен был взорваться вместе с бомбой.

Министр внутренних дел Потсдама сообщил, что расследование против него будет вестись в ближайшую неделю.