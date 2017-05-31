Орландо, США, 31 мая, 2017, 05:45 — ИА Регнум. Вооружённый мужчина, с которым полиция вела переговоры в международном аэропорту Орландо, задержан. Об этом сообщается на странице городского управления полиции в Twitter.

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«Вооружённый человек задержан. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Каких-либо подробностей о личности задержанного и его мотивах на данный момент не приводится. В полиции обещают уточнить все подробности в ближайшее время.

Напомним, инцидент произошёл в терминале аэропорта Орландо, где осуществляется прокат автомобилей. После сообщения о вооружённом мужчине полиция оцепила прилегающую территорию. С подозреваемым велись переговоры.

По сообщениям СМИ, мужчина угрожал причинением вреда себе и окружающим. Некоторые очевидцы заявили, что он пытался захватить заложников. Официального подтверждения данной информации нет.