Берлин, 31 мая, 2017, 05:45 — ИА Регнум. Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц продолжает обращаться с критикой в адрес американского президента Дональда Трампа, сообщает 30 мая Der Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп

Шульц назвал Трампа «нарушителем западных ценностей».

Данное заявление прозвучало в ответ на размещение публикации на своей странице в Twitter.

Трамп в очередной раз обвиняет Германию в торговом профиците (когда стоимость экспорта превышает стоимость импорта).

«Это очень плохо для США. Это должно измениться», — писал он в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе своем интервью немецкой телерадиокомпании ARD Шульц отметил, что Германия, как и остальные страны ЕС, не должны подчиняться логике Дональда Трампа. Поэтому он призывает членов союза к сплоченности.

Напомним, что на саммите G7, который прошел на Сицилии 26—27 мая, участники не пришли к консенсусу по следующим вопросам: миграционный кризис, свободная торговля, защита климата, помощь африканским странам.

Особенную критику получила позиция Дональда Трампа по защите климата, который, по мнению европейских СМИ, отказывается брать международные обязательства.