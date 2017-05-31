Вашингтон, 31 мая, 2017, 05:30 — ИА Регнум. Почти половина подписчиков микроблога президента США Дональда Трампа в Twitter могут оказаться ботами. Об этом пишет The New York Daily News со ссылкой на отчёт специализированного портала Twitter Audit Report, который ведёт подсчёт числа реальных подписчиков профилей в социальной сети.

(сс)Tekelua Робот

Согласно приведённым данным, из 31 миллиона подписчиков главы Белого дома лишь 15,9 млн (то есть 51%) являются реальными людьми, тогда как остальные представляют собой пустые профили без фотографий и какой-либо информации.

При этом сообщается, что на аккаунт предшественника Дональда Трампа Барака Обамы подписаны 89 млн пользователей, из которых 79% являются реальными людьми.

Напомним, что Дональд Трамп довольно активно использует свой аккаунт в Twitter и сам пишет в него сообщения по нескольку раз в день. Ранее президент США отмечал в интервью, что публикация заявлений и комментариев в микроблоге является для него вынужденной мерой — только так он может выразить свою точку зрения в обход «очень нечестных СМИ».

Экспрессивность выражений главы Белого дома в Twitter нередко становилась поводом для критики и шуток в его адрес, что создавало проблемы ещё в период президентской кампании Трампа.

На минувшей неделе в СМИ появлялась информация, что в Белом доме может быть сформирована специальная группа юристов, которая займётся проверкой сообщений президента перед их публикацией.

Как отмечали источники The Wall Street Journal в окружении президента США, если данная мера будет принята, это «снимет нагрузку с пресс-службы Белого дома, которой часто приходится объяснять, почему твиты Трампа столь ярко расходятся с её накрепко сформулированными официальными заявлениями».