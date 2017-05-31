Пекин, 31 мая, 2017, 05:29 — ИА Регнум. Китайский управляемый подводный аппарат «Цзяолун» достиг глубины 6699 метров в Марианской впадине, передав на поверхность изображения двух плывущих рыб семейства парусниковых, передает 30 мая газета «Жэньминь жибао».

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Погружение началось в 7:03 по местному времени, а запланированная глубина была достигнута аппаратом в 10:21, на которой ученые отработали три часа десять минут.

«Цзяолун» собрал образцы скальных и осадочных пород, глубоководных организмов, а также морской воды. Кроме того, были сделаны снимки двух плывущих глубоководных рыб из семейства парусниковых.

«Исследование парусниковых рыб, типичных глубоководных обитателей, углубит понимание эволюции глубоководных рыб и их механизмов адаптации к окружающей среде», — заявил ученый Пэн Сяотун.

Первое погружение аппарата «Цзяолун» в Марианскую впадину в 2017 году состоялось 23 мая. Тогда была достигнута глубина 4811 метров. Второе и третье погружения состоялись 25 и 27 мая. Тогда была достигнута глубина 6300 метров и 6544 метра соответственно.