Берлин, 31 мая, 2017, 05:28 — ИА Регнум. Согласно последней статистике SPON, проводимой в рамках предвыборной гонки в Германии, Социал-демократической партии Германии (СДПГ) не остановить нисходящий тренд, сообщает 30 мая Der Spiegel.

Spd.de Собрание СДПГ

Жителям Германии, участвующих в опросе, следовало ответить, за кого бы они проголосовали, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, 11 июня.

36,9% опрошенных выбрали Союз ХДС/ХСС (коалиция из Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза), по сравнению с предыдущим опросом на прошлой неделе Союз незначительно потерял голоса.

Продолжает терять избирателей Социал-демократическая партия Германии (СДПГ): за нее отдали голоса 25% респондентов.

Напомним, что еще в середине марта 2017 года две ведущие партии разделял всего 1%: тогда СДПГ опередила ХДС, заручившись поддержкой 33,6%.

Улучшились показатели партии «Альтернатива для Германии», 8,8%, а также Социальной демократической партии (СДП), которая с начала мая текущего года продолжает «набирать обороты».

По результатам прошедшего опроса за СДП проголосовали 8,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в апреле 2017 года за СДП голосовали всего около 5% респондентов.

Позиция Левых осталась неизменна, они заручились поддержкой 8,7% граждан.

Доверие к партии Зеленых увеличилось, за нее проголосовали 7,4%.

Помимо этого, большинство немцев выступили за то, чтобы в телевизионных дебатах в рамках предвыборной гонки участвовали не только крупные партии. Союз ХДС/ХСС и СДПГ, но и остальные.