Москва, 31 мая, 2017, 05:07 — ИА Регнум. Роспотребнадзор за 2016 год привлёк к административной ответственности более 12 тысяч физических и юридических лиц за нарушение антитабачного законодательства. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Killsmoke.ru Сигарета

«В 2016 году в результате контрольно-надзорных мероприятий должностными лицами Роспотребнадзора за нарушения требований законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака было привлечено к административной ответственности… 12 590 лиц, из них 1877 юридических лиц», — говорится в сообщении.

Как отмечается, общая сумма назначенных административных штрафов составила более 121,5 млн рублей.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что за I квартал 2017 года за нарушения требований антитабачного законодательства были привлечены к административной ответственности более 2 тысяч правонарушителей, в том числе свыше 200 юридических лиц. Общая сумма штрафов составила 15,4 млн рублей.

Всего же за период действия соответствующих норм законодательства, с 15 ноября 2013 года, Роспотребнадзором привлечено к ответственности уже 54 тысячи правонарушителей, включая более 6,2 тысяч юридических лиц.

Читайте также:

В Москве пешеходные улицы могут стать свободными от курения

Минэкономразвития отказалось от легализации онлайн-торговли сигаретами