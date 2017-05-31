Вашингтон, 31 мая, 2017, 04:21 — ИА Регнум. Американская комедийная актриса и телеведущая Кэти Гриффин извинилась за фотосессию, на которой она позировала с муляжом отрезанной головы президента США Дональда Трампа. Соответствующее видеоролик она разместила на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я искренне извиняюсь. Я вижу реакцию на эти снимки. Я комик, но я перешла черту. Изображение оказалось слишком оскорбительным. Это не было смешно, я понимаю это, я прошу прощения», — заявила Гриффин.

Напомним, автором фотосессии с «отрезанной головой» президента США, в которой снялась Кэти Гриффин, выступил фотограф Тайлер Шилдс, известный своими провокационными и шокирующими работами.

Сама актриса ранее в шутку заявила, что теперь ей и Шилдсу придётся бежать в Мексику, так как в США их могут посадить в тюрьму.

Фотоснимки быстро разошлись в социальных сетях, вызвав возмущение многих пользователей. Затем стало известно, что проверкой инцидента занялась Секретная служба США, осуществляющая охрану высокопоставленных лиц государства.