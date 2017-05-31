Пекин, 31 мая, 2017, 04:20 — ИА Регнум. Сильные дожди обрушатся на некоторые районы юга и юго-запада Китая в ближайшие три дня, передает 30 мая агентство «Синьхуа» со ссылкой на Национальный метеорологический центр КНР.

(сс) George Hodan Ливень

Проливные дожди обрушатся на провинции Гуйчжоу, Хунань, Цзянси и Гуаньдун, а также на город республиканского подчинения Чунцин.

Ливни со штормами также прогнозируются в юго-восточных частях Тибетского автономного района с 30 на 31 мая. Кое-где даже возможен град, передает центр.

Центр также предостерегает о возможности городских паводков, обвалов горных пород и сходов селей в этих регионах.

Начиная с 3 июня и до 7 числа того же месяца, восточные части северо-запада Китая, равно, как и районы вдоль русла реки Хуанхэ, Хуайхэ и Янцзы, также испытают на себе сильные дожди.

Напомним, что Государственный метеорологический центр КНР ранее прогнозировал приход дождей и понижение температур на Север Китая на смену изнуряющей жаре, которая воцарилась в этом районе страны 26 мая.