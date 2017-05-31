Владивосток, 31 мая, 2017, 04:08 — ИА Регнум. В Приморском крае первыми на российскую систему платёжных карт «Мир» перейдут сотрудники бюджетной сферы, военнослужащие и получатели социальных выплат. В зависимости от категорий граждан новые карты они начнут получать или с 1 июня 2017 года, или уже с 1 июля 2018 года. Такое заявление сделал начальник Дальневосточного главного Управления Центрального банка Сергей Белов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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К настоящему времени в Приморье есть вся инфраструктура, необходимая для приёма платёжных карт «Мир». Сложностей с их использованием возникнуть не должно, так как функционал карт аналогичен уже привычным системам Visa или же MasterCard.

Первыми новой платёжной системой начнут пользоваться работники бюджетной сферы, военнослужащие и получатели социальных выплат.

Начиная с 1 июня 2017 года, граждане, впервые обратившиеся за социальными выплатами, в том числе и пенсионеры, будут получать деньги на карты «Мир». До 2020 года на пользование новыми картами смогут перейти те граждане, которые уже получают пенсии. А с 1 июля 2018 года зарплаты на карты начнут получать бюджетники и военные.

«Важно, что российская платёжная система обеспечивает безопасность операций и бесперебойную работу внутри страны, независимость операций от внешних факторов», — прокомментировал Сергей Белов.

Как сообщало ИА REGNUM, на конец 2016 года в России использовался уже 1,84 млн карт «Мир», а к началу мая 2017 года их число достигло 6,3 млн. По словам главы Центробанка Эливиры Набиуллиной, работа по внедрению платёжной системы завершится к июлю 2017 года.