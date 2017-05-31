Вашингтон, 31 мая, 2017, 03:54 — ИА Регнум. Военные США 30 мая провели успешные испытания наземной системы перехвата межконтинентальных баллистических ракет, сообщили в пресс-службе Пентагона.

Пуск ракеты {media.defense.gov}

По информации ведомства, ракета-перехватчик была запущена с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния и поразила ракету-мишень, выпущенную с Маршалловых островов. Отмечается, что цель была уничтожена посредством «прямого столкновения».

«По предварительным данным, испытание достигло первоначальных целей. Официальными лицами, занимающимися программой, будет продолжена оценка производительности системы на основе телеметрии и других данных, полученных в ходе испытаний», — говорится в сообщении.

Как отмечают в Пентагоне, испытания были проведены в связи с серией ракетных запусков, осуществлённых Северной Кореей, и продолжающейся разработкой всё более серьёзных ракет Ираном.

Напомним, в конце апреля и начале мая американские военные провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Тогда в Вашингтоне заявляли, что испытания ракеты планировались за год и не имеют отношения к ситуации на Корейском полуострове.

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