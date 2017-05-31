Пекин, 31 мая, 2017, 03:28 — ИА Регнум. Более 2400 пожаров произошло в Пекине за врем празднования китайского традиционного Фестиваля драконьих лодок, сообщает 30 мая агентство «Синьхуа».

Atmhk Фестиваль драконьих лодок

По информации Министерства общественной безопасности КНР, с 27 по 30 мая шесть человек погибли в результате пожаров в Пекине. При этом, информации о серьезных пожарах, жертвами которых стали бы более трех человек не сообщается.

Китайские власти усилили меры пожарной безопасности и надзора в метро, высотных зданиях, местах массовых скоплений людей, магазинах и концертных площадках.

Порядка 12 400 инспекционных команд выявили более 71 тыс. угроз пожара за время фестиваля, а 234 организациям было предписано остановить производство, заявляет министерство.

Праздник драконьих лодок (кит. Дуань-у) отмечается на пятый день пятого месяца по лунному календарю и является традиционным китайским праздником. Он символизирует наступления лета, которое чревато разного рода заболеваниями в жарком Китае. Праздник призван «отвести зло» от человека. Одним из основных атрибутов празднования является гребля на лодках, стилизованных под драконов. Традиционным праздничным блюдом являются цзунцзы — комочки риса, упакованные в виноградный лист.