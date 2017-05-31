Москва, 31 мая, 2017, 03:10 — ИА Регнум. Жители дома, попавшего под реновацию, простым большинством в любой момент смогут выйти из программы. Такое заявление в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

Владимир Югасов ИА Красная Весна Хрущевка. Москва

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«Сегодня проголосовало 44% собственников квартир в домах, которые включены в перечень для голосования. И 89,5% граждан поддерживают включение их домов в программу реновации. С одной стороны, это высокий процент, с другой стороны, он распределяется неравномерно, есть дома, которые активно голосуют «против», но подавляющее большинство домов голосует активно «за», — обозначил мэр Москвы.

«Люди не должны стать заложниками такого рода голосования, — добавил Собянин. — Это предварительное голосование — выяснение мнения. Во-вторых, мы заложили уже в городском законе, и это будет отражено в федеральном законе, что жители дома в любой момент простым большинством на собрании могут принять решение о выходе из программы».

Как сообщало ИА REGNUM, во втором чтении законопроект о реновации будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы РФ 9 июня. Между тем, 14 мая на проспекте Сахарова в Москве прошёл крупный митинг против программы реновации. Ещё один митинг прошёл 27 мая на Суворовской площади. Активисты движения «Москвичи против сноса» требуют отозвать из Госдумы законопроект.