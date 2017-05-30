Вашингтон, 31 мая, 2017, 02:55 — ИА Регнум. Экс-помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн согласился предоставить комитету Сената по разведке запрошенные у него документы в рамках дела о «российском вмешательстве» в выборы в США, передаёт Associated Press.

Майкл Флинн

По информации источников агентства, Флинн до конца недели передаст комитету документы, касающиеся двух его компаний, а также некоторые личные бумаги, которые сенаторы запрашивали у него в начале мая.

Напомним, что неделей ранее адвокаты Майкла Флинна направили письмо председателю комитета по разведке Ричарду Бэрру и его заместителю Марку Уорнеру, в котором указали, что экс-советник Дональда Трампа решил не передавать сенаторам никаких документов и не давать показаний на основании того, что «любые его заявления могут быть использованы против него».

В своём письме адвокаты также указали на «рост общественной истерии» вокруг дела о предполагаемом российском вмешательстве, а назначение экс-главы ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по данному делу назвали «опасным» для Майкла Флинна.

В Сенате, комментируя полученное письмо, заявили, что уважают право Флинна воспользоваться 5-й поправкой к Конституции, однако отметили, что «разочарованы его решением игнорировать повестку комитета». «Мы продолжим активно добиваться от генерала Флинна дачи показаний и предоставления им комитету всех относящихся к делу материалов», — заявили при этом сенаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, Майкл Флинн успел проработать на посту советника Дональда Трампа по национальной безопасности меньше месяца. В середине февраля Флинн был вынужден подать в отставку, после того как стало известно о его встрече с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, на которой якобы обсуждались антироссийские санкции.