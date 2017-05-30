Генсек ООН — Трампу: Роль США в Парижском соглашении может достаться другим
Нью-Йорк, США, 31 мая, 2017, 02:40 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что в случае выхода США из Парижского соглашения по климату освободившееся место могут занять другие государства, передаёт The Hill.
«Если одна страна примет решение оставить своё место пустым, я могу гарантировать, что кто-то другой займёт его», — сказал Гутерреш, выступая 30 мая в Нью-Йоркском университете.
Как отмечает издание, генсек ООН «предупредил, что международные соперники, такие как Китай и Россия, могут вступить в глобальную лидирующую роль, если Дональд Трамп откажется от обязательств по климату, взятых его предшественником Бараком Обамой в рамках Парижского соглашения».
Напомним, ещё в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что глобального потепления не существует, и называл Парижское соглашение, предусматривающее сокращение выброса углекислого газа в атмосферу, вредным для США.
Победив на выборах, Трамп, несмотря на обещания выйти из соглашения, не делал каких-либо однозначных заявлений по этому поводу.
На завершившемся 27 мая саммите G7 в итальянской Таормине стороны не смогли прийти к единству по вопросам изменения климата. В заключительном совместном заявлении саммита отмечалось, что лидеры шести стран «подтверждают свою твёрдую позицию по выполнению положений Парижского соглашения», тогда как президент США заявил, что его страна пока не может присоединиться к другим партнёрам.
Вместе с тем, министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Дональд Трамп открыт для различных мнений по Парижскому соглашению и вполне готов его обсуждать. Сам глава Белого дома 27 мая написал в Twitter, что примет окончательное решение по данному вопросу в течение недели.
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