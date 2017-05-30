Нью-Йорк, США, 31 мая, 2017, 02:40 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что в случае выхода США из Парижского соглашения по климату освободившееся место могут занять другие государства, передаёт The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Перо

«Если одна страна примет решение оставить своё место пустым, я могу гарантировать, что кто-то другой займёт его», — сказал Гутерреш, выступая 30 мая в Нью-Йоркском университете.

Как отмечает издание, генсек ООН «предупредил, что международные соперники, такие как Китай и Россия, могут вступить в глобальную лидирующую роль, если Дональд Трамп откажется от обязательств по климату, взятых его предшественником Бараком Обамой в рамках Парижского соглашения».

Напомним, ещё в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что глобального потепления не существует, и называл Парижское соглашение, предусматривающее сокращение выброса углекислого газа в атмосферу, вредным для США.

Победив на выборах, Трамп, несмотря на обещания выйти из соглашения, не делал каких-либо однозначных заявлений по этому поводу.

На завершившемся 27 мая саммите G7 в итальянской Таормине стороны не смогли прийти к единству по вопросам изменения климата. В заключительном совместном заявлении саммита отмечалось, что лидеры шести стран «подтверждают свою твёрдую позицию по выполнению положений Парижского соглашения», тогда как президент США заявил, что его страна пока не может присоединиться к другим партнёрам.

Вместе с тем, министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Дональд Трамп открыт для различных мнений по Парижскому соглашению и вполне готов его обсуждать. Сам глава Белого дома 27 мая написал в Twitter, что примет окончательное решение по данному вопросу в течение недели.

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