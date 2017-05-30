Цзинань, Китай, 31 мая, 2017, 02:18 — ИА Регнум. Шесть человек погибли, один получил ранение в результате обрушения козлового крана на месте строительства железной дороги в провинции Шаньдун, расположенной на Востоке Китая, передает агентство «Сихньуа».

Железная дорога

Инцидент произошел 30 мая около 11:40 по Пекинскому времени, когда рабочие демонтировали козловой кран на строительном объекте железной дороги Шицзячжуан — Цзинань в столице провинции Шаньдун городе Цзинане.

Пять человек погибли на месте, еще один скончался в госпитале. Начато расследование по факту произошедшего.