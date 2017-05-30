Вашингтон, 31 мая, 2017, 01:55 — ИА Регнум. Как сообщается, автором снимков выступил фотограф Тайлер Шилдс, известный своими провокационными и шокирующими работами.

Greg Hernandez Кэти Гриффин

Сама актриса после фотосессии в шутку заявила, что теперь ей и Шилдсу придётся бежать в Мексику, поскольку в США их могут посадить в тюрьму.

На публикацию снимков, между тем, уже отреагировала Секретная служба США, осуществляющая охрану высокопоставленных лиц государства, где сообщили, что начали проверку по данному факту.

«В деле! Секретная служба имеет надёжное разведывательное подразделение, которое осуществляет мониторинг открытых источников и социальных сетей для оценки угроз», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В Секретной службе также отметили, что «угрозы в адрес подзащитных службы имеют наивысший приоритет среди всех расследований».