Петропавловск-Камчатский, 31 мая, 2017, 01:35 — ИА Регнум. На Камчатке из-за установления 4 класса пожарной опасности в лесах Мильковского и Усть-Камчатского районов принято решение ограничить посещение этих зон для людей и транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в региональном агентстве лесного хозяйства.

Александр Комаров ИА REGNUM Дорога в лесу

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Там отметили, что ограничения отдельными приказами введены на территориях Атласовского, Лазовского, Щапинского участковых лесничеств КГКУ «Атласовское лесничество» и Козыревского, Крапивненского участковых лесничеств КГКУ «Ключевское лесничество».

«Людям, если их работа не связана с прибыванием в лесу, запрещается их посещать. Запрещен проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов. Нельзя проводить культурно-массовые мероприятия в лесах», — сказали в агентстве.

Ограничение введено до снижения класса пожарной опасности по условиям погоды до 1 класса, но не более чем на 21 день.

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Тем временем в МЧС региона корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что в селе Эссо Быстринского района наблюдается 5 класс пожарной опасности. В населенных пунктах Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района показатель пожарной опасности достиг 4 класса.

5 и 4 (повышенные) классы пожарной опасности характеризуются тем, что любая искра, движущиеся по сухой траве транспортные средства, малейшая неосторожность человека при нахождении в лесу могут вызвать природный пожар.

При этом на Камчатку сегодня, 31 мая, начал оказывать влияние циклон, который пришел со стороны Хабаровского края. Он принес дожди, что может улучшить обстановку в лесах региона.

Накануне в Атласовском лесничестве потушили пожар, который охватил 36 гектаров травы. Пока это крупнейший природный пожар на Камчатке с начала пожароопасного сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, противопожарный сезон на Камчатке начался 1 мая. В этот день в Атласовском лесничестве, как по расписанию, возник первый пожар этого сезона. Он охватил почти 4 га насаждений.

В 2017 году на охрану камчатских лесов от пожара федеральный бюджет выделил 56 млн рублей, а краевая казна — 96 млн рублей. Большая часть средств пошла на закупку инвентаря и техники. Кроме того, деньги потратят и на услуги спутниковой связи, повышение квалификации летчиков-наблюдателей и работников региональной диспетчерской службы лесного хозяйства.