Москва, 31 мая, 2017, 01:33 — ИА Регнум. Российских военнослужащих могут обязать отчитываться о своих публикациях в социальных сетях и на других площадках в интернете. Проект соответствующих поправок в законодательство, подготовленный Минобороны России, размещён на портале нормативных правовых актов.

Минобороны России Военная полиция

Согласно документу, военнослужащие должны будут предоставлять в уполномоченный орган сведения о размещении ими в интернете «своих персональных данных, а также иных сведений, сделанных ими общедоступными».

Как следует из законопроекта, эти требования предлагается распространить и на лиц, поступающими на военную службу по контракту, в том числе иностранных граждан.

В качестве круга заинтересованных лиц в проекте указаны структуры военного управления, воинские части, организации Вооружённых сил России, подразделения военной полиции, военные комиссариаты.

В настоящее время проект закона находится на стадии общественного обсуждения, которое продлится до 12 июня. Предполагаемый срок вступления закона в силу — с января 2018 года.

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