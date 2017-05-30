Ереван, 31 мая, 2017, 01:32 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта через 10 дней посетят Ереван, заявил 30 мая министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на совместной пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Ламберто Заниером в Ереване.

twitter.com/tbalayan Встреча Сергея Лаврова, Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна в Москве 28 апреля

Министр также добавил, что посредники хотят побывать и в Степанакерте. В ответ на вопрос, планируется ли в ближайшее время встреча на уровне президентов либо глав МИД Армении и Азербайджана, Эдвард Налбандян отметил, что Ереван никогда не выступает против подобных встреч.

«Вопрос проведения подобных встреч может быть обсужден во время визита сопредседателей МГ ОБСЕ, если, конечно, будет такая необходимость или соответствующее предложение. Конечно, речь пока идет о встрече на уровне глав МИД, чтобы провести работу в направлении организации встречи на уровне президентов», — цитирует Налбандяна panorama.am.

Как ранее писало ИА REGNUM, последний раз дипломаты совершили визит в Армению и Нагорный Карабах в конце марта. В начале марта посредники побывали в Баку. По итогам переговоров сопредседателей Минской группы удалось организвать встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Москве 28 апреля, при посредничестве главы МИД России Сергея Лаврова.

По итогам переговоров в российской столице было объявлено, что Баку и Ереван договорились продолжить контакты по карабахскому вопросу.