Катманду, 31 мая, 2017, 01:21 — ИА Регнум. Правительство Непала решило запросить помощь у китайского руководства и спонсируемого Китаем Азиатского банка инфраструктурных инвестиций профинансировать программу по борьбе с бедностью, которую планируется развернуть в 16 горных районах на границе с Китаем, передает 30 мая агентство «Синьхуа».

Старость

"На заседании Фонда по борьбе с бедностью (ФББ) под председательством премьер-министра Прачанды, было решено запросить помощи КНР в рамках инициативы «Нового шелкового пути», — заявил член правления фонда Чандра Кумар Гимир.

Непал 12 мая в Катманду подписал Меморандум о понимании с Китаем, чтобы стать частью инициативы «Нового шелкового пути»

По словам представителей ФББ, запрос будет передан Китаю по дипломатическим каналам.

Напомним, что Китай успешно проводит кампанию по борьбе с бедностью, так в 2016 году из состояния нищеты вышло более 12 млн человек.

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