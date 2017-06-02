Варшава, 2 июня, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Большинство здравомыслящих поляков осуждают такое решение, это видно из комментариев под сообщением о планирующемся переименовании в интернете. Участники обсуждения приводят в пример станцию парижского метро «Сталинградская», которую никто не собирается переименовывать.

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Да и замалчивание истинного положения дел на Украине, где поднимают голову идейные наследники нацистских недобитков, делает правящую польскую партию «Право и Справедливость» объектом справедливой критики со стороны их политических конкурентов. Так, например, в своем выступлении бывший глава Союза левых демократических сил Лешек Миллер заявил о возможном возрождении своей партии. Он видит необходимость в противостоянии позиции правящей партии, искажающей историческую память в угоду тактическим интересам.

Подробности читайте в статье: Кому в Польше помешали защитники Сталинграда?

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