Москва, 31 мая, 2017, 01:11 — ИА Регнум. Ураган, прошедший в Москве 29 мая, стал самым разрушительным за всю историю метеонаблюдений в столице. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Последствия урагана в Москве

«То, что вчера случилось, можно назвать беспрецедентной трагедией — ураган, которого в Москве на самом деле не было за всю историю метеонаблюдений», — сказал столичный градоначальник.

Собянин также заверил, что всем пострадавшим от стихии оказывается необходимая помощь, к ликвидации последствий урагана привлечены десятки тысяч человек.

Мэр Москвы пообещал, что в ближайшие сутки «город будет практически полностью приведён в порядок».

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами мощного урагана, обрушившегося на столичный регион, по уточненным данным, стали 15 человек, более 200 человек пострадали. Порывы ветра местами достигали 30 метров в секунду. Ураганом вырваны тысячи деревьев, повреждены более 1,5 тысяч автомобилей, нанесены повреждения сотням строениям.

Правительство Москвы распорядилось выплатить финансовые компенсации семьям погибших — по 1 млн рублей; госпитализированным в городские больницы — по 500 тысяч рублей; пострадавшим, которые получили помощь амбулаторно — по 100 тысяч рублей.