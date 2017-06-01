Анкара, 1 июня, 2017, 03:41 — ИА Регнум. В Стамбуле прошел саммит стран-участниц Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Об истории и возможных путях развития этого объединения читайте в статье редактора ИА REGNUM Станислава Тарасова.

Government.ru По завершении переговоров в присутствии Дмитрия Медведева и Бинали Йылдырыма было подписано совместное заявление о двустороннем снятии ограничений в торговле

ОЧЭС, созданная как неполитическое объединение в июне 1992 года, включает в себя 11 стран: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румынию, Турцию и Украину. Турция после развала СССР чувствовала себя на политическом подъеме и планировала открытие новых транспортных коридоров. Черное море, как место пересечения транспортных потоков Север-Юг и Запад-Восток, представлялось в этом ключе идеальным местом для воплощения амбициозных турецких замыслов.

Но начавшаяся череда конфликтов в Закавказье внесла коррективы в турецкие планы. Многосторонность устремлений стран-членов ОЧЭС и колебания политического курса самой Турции постепенно сделали несостоятельной исходную идею. Оказалось, что новым реалиям больше подходят договоренности на двусторонней основе, чем в каком-либо «блоковом» статусе.

Теперь же, когда надежды Анкары на вступление в ЕС тают, формат ОЧЭС может еще раз быть использован для оживления диалога между странами-участницами. Если Россия и Турция смогут продемонстрировать свое стремление к совместному лидерству, у Черноморского экономического сотрудничества может появиться второй шанс.

Читайте подробности в статье: Когда появится «второе дыхание» ОЧЭС

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