Пекин, 1 июня, 2017, 03:07 — ИА Регнум. Осенью 2017 года в Китае ожидается важное политическое событие — XIX Всекитайский съезд Коммунистической партии. Будет определен новый состав Центрального комитета КПК, являющегося руководящим органом партии в промежутках между съездами. Этот съезд, кроме своей традиционно важнейшей стратегической роли в определении целей и задач Компартии, может стать также местом вынесения вотума доверия программе Си Цзиньпина. В чем состоит особенность грядущего съезда КПК и какие шансы появятся у Си Цзиньпина, анализирует постоянный автор ИА REGNUM Александр Гаврилюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Коллизия, разрешение которой может состояться осенью 2017 года, такова. Действующий председатель КНР вынужден в настоящее время работать с составом Центрального Комитета КПК, набранном при его предшественнике и оппоненте Ху Цзинтао, что, скорее всего, создает препятствия в продвижении некоторых инициатив Си Цзиньпина. Кроме того, по негласному правилу, существующему в китайской политической элите, действующий председатель КПК не может занимать свой пост после достижения им возраста 68 лет.

Также возможное пребывание на посту председателя ограничено двумя сроками. Но уже не первый раз в прессу просачиваются слухи, что председатель Си намерен поменять на грядущем съезде сложившиеся правила. Для успешного завершения реформ, начатых в Китае под руководством Си, требуется не менее 7 лет. Оптимальным выбором для команды сторонников реформ являлось бы продолжение председательства на третий срок и обновление состава ЦК из резерва сторонников Си Цзиньпина.

Пойдут ли Си Цзиньпин и его команда на столь решительный слом устоявшихся традиций, читайте в статье: Вечный Си: в Китае готовятся к очередному витку борьбы за власть

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