Москва, 1 июня, 2017, 02:36 — ИА Регнум. Личность русского офицера, могила которого была обнаружена при строительстве в Турции, установлена. Это был подполковник Карл Ржепецкий, как сообщает турецкая газета Haberturk со ссылкой на местные власти. О том, как стоило бы повести себя российским официальным структурам, читайте в статье постоянного автора ИА REGNUM Юрия Селиванова.

Адольф Шарлемань Герб Российской империи времени Александра II

Вопрос с русским подполковником XIX века, чью могилу случайно потревожили в Турции, не должен остаться пустяковым курьезом, каким он выглядит до сих пор. Российские СМИ уделяют слишком мало внимания человеку, который пожертвовал жизнью, защищая интересы Родины. Оставить этот случай без внимания значило бы проявить недопустимую степень бездушия и наплевательства по отношению к собственной истории и ее созидателям.

Почти все новости, касающиеся находки захоронения русского офицера, продолжают приходить с турецкой стороны. Так как представители России представляют себе дальнейшую судьбу останков Карла Ржепецкого? Может быть, в качестве экспоната местного турецкого музея? Так или иначе, но для того, чтобы не прослыть постыдно бросившими останки своего солдата, российские военно-мемориальные и дипломатические службы должны обеспечить достойное захоронение русского офицера на родной земле.

Подробности читайте в статье: Казённый человек России

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