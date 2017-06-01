Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Надежды российской дипломатии на преодоление противостояния с Европой после Крымской войны оказались во многом тщетными. Польское восстание 1863 года послужило в этом отношении настоящей «лакмусовой бумажкой», позволившей воочию убедиться в отношении европейских держав к России. О дипломатическом положении Российской империи, сложившемся в связи с Польским восстанием, пишет историк, постоянный автор ИА REGNUM Олег Айрапетов.

Артур Гротгер. Путь в Сибирь. 1867. Участников Польского восстания 1863 г. гонят в Сибирь

Последовательно дружественную позицию по отношению к России заняла только Пруссия, обеспокоенная планами повстанцев по восстановлению независимой Польши. Осуществление этих замыслов грозило гражданскому миру тех прусских земель, где значительная доля населения была польской, например Силезии. Укрепив военное присутствие на силезской границе и разгромив центр организации помощи повстанцам, Берлин обезопасил свою территорию от распространения пожара восстания.

Кроме того, учитывая общеизвестную поддержку польских бунтовщиков со стороны Франции и Австрии, Пруссия могла опасаться перерастания конфликта в новую европейскую войну. Дружественные по отношению к русским войскам действия прусского правительства стали удобным поводом для заключения русско-прусского договора.

Это соглашение, известное как «конвенция Альвенслебена», подписанное 27 января (8 февраля) 1863 года, стало поводом для активных дипломатических действий Британии, предлагавшей решить вопрос посредством объявления всеобщей амнистии восставших. Австрия тем временем продолжала наращивать поддержку повстанцев, включая даже помощь в обеспечении военной подготовки польских добровольцев силами офицеров австрийской армии.

Подробности читайте в статье Польша: угроза внешнеполитической изоляции России

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