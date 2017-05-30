Пекин, 31 мая, 2017, 00:54 — ИА Регнум. Общество Красного Креста Китая выделило 30 мая $100 тыс. Обществу Красного Креста Шри-Ланки (ОККШ) в рамках помощи по устранению последствий наводнения и по восстановлению страны, передает агентство «Синьхуа».

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Согласно заявлению посольства КНР в Коломбо, китайский посол на Шри-Ланке И Сяньлян от имени Общества Красного Креста Китая передал секретарю ОККШ Нималю Кумару денежные средства.

Посол выразил глубочайшее сочувствие и соболезнования народу Шри-Ланки, в особенности семьям, пострадавшим он разгула стихии.

Он высказал надежду, что денежная помощь сможет сыграть роль в устранении последствий наводнения и работе ОККШ.

Кумар, в свою очередь, выразил благодарность Обществу Красного Креста Китая.

Напомним, проливные дожди на Шри-Ланке стали главной причиной наводнений и схода оползней в целом ряде районов страны. С 26 мая жертвами стихии стали 183 человека, более 100 человек получили ранения. Также сообщается о 112 пропавших без вести, в то время как свыше полумиллиона человек так или иначе пострадали от ненастья.

Ранее также стало известно, что Министерство торговли КНР выделит гуманитарную помощь Шри-Ланке на сумму 15 млн юаней ($2 млн).